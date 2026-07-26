Il Monte Carmelo diventa la porta del Parco Pineta

La Collina del Monte Carmelo, ad Appiano Gentile, sarà la nuova porta di accesso al Parco Pineta.

Dopo tre anni la firma dell’accordo

Tre anni di incontri, lavori serrati, condivisione di progetti per arrivare a un accordo in grado di portare beneficio all’intera comunità. Il progetto di un’area che possa invogliare a visitare il polmone verde situato tra Appiano Gentile e Tradate è, da tempo, un pallino del sindaco Fabrizio Rusconi. Due gli attori in gioco, da una parte proprio il primo cittadino e, dall’altro, la famiglia Arzani, proprietaria della collina che, dal torrente Antiga, arriva a lambire la chiesa in cima al declivio. La scorsa settimana, finalmente, la tanto attesa firma dell’accordo: il terreno è stato ceduto all’Amministrazione, in comodato d’uso gratuito, per 50 anni.

“Subito al lavoro”

“Ci muoveremo velocemente per rendere concreta la nostra idea – spiega Rusconi – Nei fatti, andremo a riqualificare interamente la collina così da renderla fruibile dai cittadini”. Allo stato attuale, infatti, non è che un bosco inutilizzato. Al suo interno, però, esistono anche piccoli angoli di pregio, come l’antico lavatoio in parte sistemato dall’associazione culturale Carlo Linati. “Ho parlato con Lorenzo Arzani e siamo arrivati alla convenzione – prosegue il primo cittadino – Lo ringrazio per la disponibilità. Noi sosterremo tutte le spese di pulizia e di riqualificazione. Andremo a sistemare il parcheggio vicino alla chiesetta. Da lì si potrà proseguire lungo un sentiero che porta all’interno del Parco Pineta e, più esattamente, verso via della Resistenza”. La collina ospiterà anche percorsi a piedi che porteranno al santuario. “Il progetto è in accordo con l’Ente parco: una sinergia vincente a beneficio di tutti”.