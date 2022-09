Il Mosaico presenta "Emozioni d'autunno" con musica, colori e sapori d'ottobre

Il Mosaico organizza e invita sabato 8 ottobre 2022 a partire dalle 11.30 all'evento "Emozioni d'autunno" con musica, colori e sapori d'ottobre, presso la suggestiva location Cascina della Volpe di Cucciago.

Le proposte nel corso del pomeriggio saranno molteplici: un pic-nic all'aperto con la propria coperta, con eventuale comoda possibilità di posti a sedere al chiuso; una castagnata preparata dal Gruppo Alpini di Fino Mornasco; il "tiro al barattolo" per i più piccoli, con premi a tema natura ed ecologia confezionati dagli utenti delle Comunità della Cooperativa e l'esibizione, di grande prestigio, del Como Gospel Choir.

Un evento dalle tante sfaccettature, proprio come i colori autunnali. E, infatti, l'iniziativa dell'associazione permetterà di immergersi nella natura celebrandone la bellezza con la musica, gustando i sapori che la terra offre, abbattere tutte le barriere che ci separano, dare spazio alle emozioni, sentire e condividere. Questi i temi che animeranno il pranzo e il pomeriggio trascorso con tutti gli amici del Mosaico.

Oltre alla castagnata gentilmente offerta dagli Alpini di Fino Mornasco e la presenza del Como Gospel Choir, l'associazione ha voluto arricchire il gioco dedicato ai bambini con un messaggio solidale. Il "tiro al barattolo" dove simbolicamente sarà possibile abbattere uno o più pregiudizi con un lancio, ritirando sempre un premio a propria scelta.

"In fondo ciò che vogliamo mostrare, attraverso questa iniziativa, come in ogni occasione in cui è possibile, è come ogni persona possa sviluppare una sana autostima e un profondo senso di libertà e fiducia attraverso la conquista dell’autonomia nella quotidianità, riconfermandola nel proprio percorso di vita. È importante che tutte le persone abbiano accesso alle proprie aspirazioni, nelle modalità in cui possono e riescono. Noi possiamo fare tantissimo nel creare tutte le condizioni favorevoli per un'esperienza di vita partecipata per tutti, eliminando gli ostacoli inutili e ripensando situazioni di fragilità", ha concluso infine la presidente Micari.