Il Moto Club Asso è pronto per una nuova stagione

Il Moto Club Asso è pronto ad alzare il sipario per la nuova stagione motociclistica.

Nuovo anno per il Moto Club

Venerdì 13 Febbraio, alle 20.45, nella sede del sodalizio si è tenuta l’annuale Assemblea ordinaria dei soci. Durante l’incontro è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026. Con una presentazione multimediale con foto e video è stata presentata la meritoria e soddisfacente attività sociale 2025, anticipati i principali eventi e il programma delle prossime uscite sociali. Soci, appassionati e simpatizzanti potranno riprendere i contatti col Moto Club e rinnovare l’iscrizione e il tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana per il 2026.

Opportunità

“Il 2025 è stato un anno complesso e di grande impegno ma ripagato anche da successi – spiega il presidente Corti Enrico – tra cui svettano il 19esimo Motorasso – motogiro FMI con più di 100 iscritti, la 13esima Motoesposizione dedicata alla eleganiti moto inglesi e le gite sociali”. Il tesseramento alla FMI e l’iscrizione al Moto Club Asso offrono numerose opportunità: sconti consistenti per polizze assicurative FMI per moto d’epoca e moderne, su riviste specializzate, sull’acquisto di materiali motociclistici e su biglietti di ingresso a Manifestazioni oltre potersi avvalere del servizio di consulenza del Moto Club per iscrivere la moto, al compimento del ventesimo anno, al Registro storico FMI. Tutti i dettagli in merito alle iscrizioni e all’attività sono reperibili sul sito e su facebook.“Invitiamo gli appassionati a seguirci anche iscrivendosi al gruppo di Facebook per essere informati su iniziative ed eventi che per la prossima stagione si preannunciano sorprendenti” conclude il vicepresidente Dino Vanossi.