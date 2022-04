L'evento

Appuntamento domenica prossima 10 aprile al Majnoni con una delle feste per ricordare il centenario.

Il Moto Club Erba compie cento anni e organizza una giornata al parco Majnoni per coinvolgere i giovani motociclisti della città. E’ in programma per domenica prossima, 10 aprile, l’evento "Il mio Moto Club è differente".

Il Moto Club Erba organizza una giornata al parco per aiutare i giovani a stare in sella correttamente

Dalle 9 alle 16 appuntamento per tutti i ragazzi che stanno approcciando la passione per le due ruote. Qualche consiglio dai più esperti può risultare sempre utile. "Sarà un trasferimento dell’esperienza dei veterani dei Moto Club ai più giovani che volessero prendere confidenza con la nostra passione", spiega il presidente dell’associazione nata nel 1922, Walter Gooni. Per raggiungere l’obiettivo l’associazione si appoggerà a persone esperte e competenti del settore.

