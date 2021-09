Il Moto Club Erba si prepara a festeggiare il secolo di attività con la pubblicazione di un libro sulla storia dell’associazione e una serie di eventi sul territorio.

Il Moto Club Erba scalda i motori per festeggiare i 100 anni di attività

Il Consiglio direttivo, guidato dal presidente Walter Gooni, si è riunito nei giorni scorsi e ha steso un calendario di massima che andrà al 2022. Il primo appuntamento in calendario è per i prossimi 9 e 10 ottobre a Lariofiere con la fiera dello scambio di moto e auto d’epoca organizzata dall’Associazione Amici della paraplegia. "Per il 2022, anno in cui ricordiamo i 100 anni, vogliamo organizzare in collaborazione con il Comune di Erba una grande manifestazione in piazza dedicata ai giovani. Inoltre abbiamo già presentato richiesta per avere sul territorio un raduno nazionale nel mese di settembre. Arriveranno motociclette da tutta Italia e Erba diventerà la capitale della moto".

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 25 settembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui