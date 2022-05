L’11esima edizione del Motoraduno Nazionale Doppiavela dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, organizzato dal gruppo Motociclistico Lario, fa tappa per la prima volta ad Albavilla.

Il Motoraduno nazionale fa tappa ad Albavilla

La manifestazione è iniziata ieri, sabato 28 maggio, e prosegue oggi, domenica 29. "Il raduno avviene una volta all’anno, ogni edizione in una regione diversa - ha spiegato Pietro Marcotriggiano, responsabile Anps Como - Il suo obbiettivo è rafforzare la collaborazione tra motociclisti in Italia: colleghi che, oltre a poliziotti, sono appassionati di motociclismo; far conoscere le bellezze architettoniche e paesaggistiche e promuovere la conoscenza del territorio. Dopo gli stop a causa della pandemia torniamo con una due giorni in cui sono previsti 110 motociclisti partecipanti".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 28 maggio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui