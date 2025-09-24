Il mufti sciita di Tiro ospite di “Frontiere di Pace” in Sala consiliare

Incontro in Sala consiliare a Villa Guardia col mufti sciita della città libanese di Tiro.

La visita

L’arrivo dell’autorità religiosa Hassan Abdallah, mufti sciita di Tiro, è inserita nel solco delle missioni umanitarie di “Frontiere di Pace”. Il gruppo di volontari ha base operativa nella parrocchia di Maccio e stasera, mercoledì 24 settembre, offre, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Villa Guardia, una serata di incontro e testimonianza. Appuntamento alle 21 in Sala consiliare.

Le missioni umanitarie in Libano

Dopo il primo viaggio di due volontari di “Frontiere di Pace” in Libano, lo scorso mese di aprile, per la distribuzione di aiuti umanitari e la tappa nel campo rifugiati palestinese di Shatila (Beirut), il gruppo è tornato in terra libanese nel mese di agosto, visitando e sostenendo in particolare l’ambulatorio che a Tiro assiste 12.000 pazienti, senza distinzione etnica o religiosa.

Gli ospiti

La visita del mufti sciita di Tiro è incardinata proprio nella continuità delle missioni umanitarie in Libano. Nella giornata odierna Hassan Abdallah incontrerà il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. In serata l’incontro pubblico nella Sala consiliare di Villa Guardia: oltre al mufti sciita sarà presente lo sheikh Ali Abdallah.