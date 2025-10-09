La tutela del nostro patrimonio artistico e archeologico sarà al centro di “Il museo ritrovato”, l’incontro organizzato dalla Pro Loco di Carimate per venerdì, 10 ottobre 2025, nella sala civica del Torchio di Carimate, in piazza Castello.

Il relatore

Il tema verrà trattato, con l’ausilio di immagini e il racconto delle più importanti indagini, da Sergio Banchellini, ex comandante del nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale della sede di Monza, che opera in tutta la Lombardia.

Il nucleo

Fondato nel 1969, questo Comando dell’Arma svolge indagini su scavi clandestini, furti, falsificazioni e commercio illegale di beni culturali, avvalendosi anche della più grande banca dati mondiale di beni illecitamente sottratti. Ha restituito all’Italia un immenso numero di beni, tra cui sculture, dipinti e reperti archeologici. La serata del 10 ottobre sarà un’occasione per apprezzare il tesoro artistico, archeologico e culturale che possiede l’Italia, e capire come i Carabinieri proteggono i nostri capolavori. Un’opera preziosa, quanto le nostre opere d’arte.

La serata

L’incontro si svolgerà domani, venerdì 10 ottobre nella sala civica del Torchio in piazza Castello. L’evento si svolgerà dalle 20.30 alle 22.30