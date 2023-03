Anche se siamo ancora distanti dal suo inizio, l'hype per il Nameless continua a crescere con l'annuncio dei nuovi nomi che saliranno sul palco dal 2 al 4 giugno: tra i super ospiti si è aggiunto Salmo.

Il Nameless si arricchisce: tra i super ospiti si aggiunge Salmo

Il più grande evento dedicato alla musica elettronica e non continua a ingrandirsi e ad annunciare nomi di grande spessore. L'evento, una tre giorni che da 10 anni si ripete in estate tra i territori del comasco e del lecchese, quest'anno avrà come headliners Hardwell, Paul Kalkbrenner e Skrillex, ma a loro si è aggiunto solo di recente Salmo.

E poi continua ad allungarsi la lista di artisti che saliranno sul palco come ospiti secondari:

070 Shake

Automhate

Beatrice Quinta

Benny Benassi

Biscits

Capozzi

Chris Lake

Dom Dolla

Edmmaro

Ernia

Geolier

Giorgia Angiuli

Gladde Paling

Gordo

Hu

Hugel

Icy Subzero

Il Pagante

Kayzo

Kid Yugi

La Sad

Luca Agnelli

Malaa

Mara Sattei

Marauda

Mau P

Merk & Kremont

Mora

Myss Keta

Neima Ezza

Ofenbach

Oliver Heldens

Olly

Rovere

Sonny Fodera

Tokischa

Vieze Asbak

Villabanks

Insomma, la decima eidzione del festival si preannuncia davvero imperdibile.