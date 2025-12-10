Il Natale è alle porte: torna “Accendiamo l’Albero”

Questo venerdì 12 dicembre, alle 18:30, la Piazzetta di Tavernerio ospiterà l’evento “Accendiamo l’Albero”, una serata di musica e condivisione in vista delle feste.
L’evento
La manifestazione, organizzata dai commercianti del paese, prevederà un concerto di Natale dal vivo, del gruppo TheMaestriRəvolution, accompagnato da un aperitivo con prosecco e vin brulé.
L’iniziativa è promossa dalle attività locali del paese: WelcHome Soluzioni Immobiliari, Bar Leo, Farmacia Cristini, Ottica Gioli e Giardini di Andrea. L’evento si svolge inoltre con il patrocinio del Comune di Tavernerio.
“Accendiamo l’Albero” si conferma un appuntamento atteso per inaugurare ufficialmente il periodo natalizio in paese: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.