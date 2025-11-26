Il nuovo Centro Pensionati riparte dal dialogo

Il Comune di Albese punta a far rinascere il Centro Pensionati: l’Amministrazione ha deciso di destinare la sala passerella del padiglione polifunzionale di via Cristoforo Colombo alle attività del futuro centro, che diventerà luogo di socialità, aggregazione e dialogo.

Il progetto

Per questo venerdì 28 novembre, alle 15, è stato organizzato un momento di confronto proprio nella sala passerella del padiglione, aperto a pensionati e cittadini interessati. Non si tratterà di una riunione formale, ma di un’occasione per raccontare bisogni, condividere desideri e lanciare proposte che potranno trasformarsi in attività reali.

A guidare il percorso sarà l’assessore alle Politiche sociali Céline Baylot. All’incontro parteciperanno anche il sindaco Alberto Gaffuri e Melissa Pontiggia, assistente sociale.

L’appuntamento non è rivolto solo ai pensionati: sono benvenuti anche associazioni, famiglie e giovani.

Chi vorrà conoscere lo spazio, offrire tempo, proporre idee o semplicemente ascoltare le proposte in campo è invitato a partecipare all’incontro di venerdì al Cubo.