Il nuovo parco urbano sarà intitolato a don Roberto Malgesini

Prende forma il parco urbano nell’area Tiran a Lipomo: sarà intitolato a don Roberto Malgesini. L’annuncio è dei giorni scorsi: è appena terminata la prima fase della riqualificazione dell’area di via Don Ramiro Bianchi che ha l’intento di restituire alla collettività un bene importante con un progetto improntato sulla sostenibilità.

Presto avrà sede anche la nuova biblioteca

Seguiranno poi gli interventi mirati a ristrutturare il fabbricato esistente per predisporvi la nuova biblioteca, oltre che lo spostamento nello stesso spazio della sede della Pro loco e dell’area feste. Nel secondo lotto delle opere è inoltre programmata la predisposizione di un auditorium e di spazi per le associazioni e per i giovani del paese.

Lo scorso lunedì l’opera è stata presentata alla cittadinanza in un pomeriggio che ha coinvolto la comunità e il mondo di bambini e ragazzi. E il prossimo passaggio del percorso sarà proprio dedicare l’intera area a don Roberto, sacerdote prossimo alla beatificazione, che a Lipomo aveva prestato servizio come vicario parrocchiale per alcuni anni dal 2003 al 2008, lasciando nella comunità lipomese un segno indelebile.

«Mancano ancora alcuni interventi da fare ma dovrebbero terminare entro un mese – fa sapere il sindaco Alessio Cantaluppi – Lunedì abbiamo presentato quanto fatto fino a ora: la predisposizione dell’area verde, che è la parte più consistente dell’intero intervento. La seconda fase per predisporre la biblioteca e la Pro loco è già stata avviata: a breve sarà redatto il progetto, spero entro la fine del mio mandato che sia pronto il progetto preliminare. L’esecutivo lo farà la prossima amministrazione».

L’intitolazione del parco a don Roberto sarà invece mirata a ricordare il legame con la comunità. «Da tempo avevo il desiderio di dedicargli qualcosa, per il mio legame personale ma soprattutto per quello con la comunità – sottolinea Cantaluppi – Ho pensato potesse essere bello intitolargli questa area verde: amava molto la montagna e la natura. In Giunta la proposta è stata subito condivisa. A settembre sarà il sesto anniversario della morte di don Roberto: le intitolazioni si possono fare a dieci anni dalla scomparsa, quindi abbiamo chiesto una deroga al Prefetto spiegando la nostra intenzione e le motivazioni. Attendiamo la risposta, poi capiremo come fare».