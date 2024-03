Il nuovo ponte di Asnago si muove: è cominciato il posizionamento sopra la ferrovia

Un giorno importante per i Comuni di Cantù e Cermenate e in generale per la viabilità est - ovest della Provincia di Como: questo pomeriggio, lunedì 11 marzo 2024, i tecnici della Provincia di Como e le due società che hanno in appalto il cantiere hanno cominciato a far muovere il nuovo ponte di Asnago per posizionarlo correttamente.

Il nuovo ponte di Asnago si muove

Un progetto imponente: 3, 4 milioni di euro (di cui 2 erogati da Regione Lombardia e 1,4 dalla Provincia di Como) per realizzare un nuovo ponte al posto dell'esistente, che rimarrà esclusivamente pedonale. L'attuale infrastruttura che serve a oltrepassare la linea ferroviaria sottostante infatti è particolarmente datata e da tempo a senso unico alternato attraverso un impianto semaforico, con tutti i disagi del caso alla viabilità nelle ore di punta.

La Provincia di Como, ente che ha progettato e seguito il progetto in ogni suo dettaglio, sta realizzando un'opera con un metodo unico in Lombardia. "Abbiamo fatto di necessità virtù. Avevamo infatti la necessità di costruire il manufatto fuori sede in quanto Rete Ferroviaria Italiana non poteva autorizzare la realizzazione sopra la linea ferroviaria funzionante - ha spiegato Bruno Tarantola, dirigente del settore Grandi Opere della Provincia di Como - Così abbiamo deciso di mettere in atto questo metodo ideato da Antonio Casoni del Politecnico di Milano: abbiamo realizzato il ponte che ora verra spinto nella sua sede".

Un processo iniziato oggi e che proseguirà per quattro notti consecutive la prossima settimana, da martedì a giovedì, tra la mezzanotte e le quattro del mattino. Una scelta obbligata in quanto il posizionamento sopra la ferrovia dovrà essere fatto a treni fermi e con la corrente elettrica staccata.

Il ponte, in acciaio e calcestruzzo, pesa come circa trenta tir a pieno carico: si parla di 1.200 tonnellate per tre arcate di tredici metri l'una. "Il ponte è stato realizzato su delle selle di spinta dove sono presenti un punto di spinta e uno di freno - ha spiegato il geometra Paolo Lazzaroni in cantiere - Il ponte si sposta di pochi centimetri alla volta, con un doppio sistema di sicurezza idraulico e meccanico".

"Una volta terminato il posizionamento bisognerà collegare il ponte alla viabilità ordinaria, asfaltare e fare le prove di carico - ha aggiunto il dirigente Tarantola - Contiamo di poterlo inaugurare nel mese di giugno".

"Un'opera strategica per il territorio"

Presenti al varo del ponte il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, insieme ai sindaci di Cantù Alice Galbiati e di Cermenate Luciano Pizzutto.

"E' un tipo di opera che viene realizzata per la prima volta in Lombardia, un obiettivo di squadra che abbiamo potuto raggiungere in sinergia con i Comuni di Cantù e Cermenate ed RFI - ha detto il presidente Bongiasca -Siamo orgogliosi di essere qui in questo momento. Grazie al lavoro di squadra nell'arco di due anni siamo riusciti a mettere a terra questo imponente progetto".

"Il nuovo ponte di Asnago è un’opera di alta ingegneria e di importanza strategica per tutto il territorio. Andiamo a riconnettere, in maniera molto più snella, Cantù con Cermenate e con le principali arterie che collegano la nostra cittá. Tutti abbiamo vissuto i disagi di questi anni e oggi ci stiamo avvicinando al varo definitivo - ha aggiunto il sindaco Galbiati - La Provincia di Como ha scelto di investire su Cantù e il ponte ne è testimonianza. Sono molte le opere strategiche che abbiamo in cantiere, tutte nate da una stretta collaborazione e dalla volontà di cooperare per il bene del territorio".

"Questa sarà un'opera fondamentale per la viabilità locale, per facilitare la connessione tra Cermenate e Cantù ma in generale tutta la Bassa comasca con la zona del Canturino - ha aggiunto il sindaco Pizzutto - Un'opera strategica che porterà importanti benefici".