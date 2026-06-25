Il paese in festa per la patronale: silent disco, cabaret e bande giovanili

Alzate si prepara a festeggiare la patronale dei Santi Pietro e Paolo: tante le iniziative in programma organizzate dalla Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo» con il Comune e la Bcc Brianza e Laghi.

Silent disco, cabaret e bande giovanili

Iniziate ieri, mercoledì, proseguiranno anche domani, venerdì 26 giugno. Per domani sera è infatti in programma una bella serata di balli sotto le stelle con la silent disco organizzata dalla Pro loco: appuntamento dalle 20.30 in oratorio. Dalle 19 apriranno bar e cucina con panini, salamelle e patatine.

Sabato 27 giugno, risate e divertimento con la proposta del Comune: serata di «cabaret, comedy&poetry» a partire dalle 20.30 in oratorio. Uno spettacolo del tutto insolito, ma adatto a tutte le età per trascorrere insieme una bella serata di divertimento.

Gran finale domenica 28 giugno con il raduno di bande giovanili promosso da Bcc Brianza e Laghi con la Pro loco e con organizzazione a cura del Corpo musicale «Monsignor Nava» di Lurago, a partire dalle 21, in piazza San Pietro. Sarà una serata di musica in cui si alterneranno le bande giovanili del territorio: quella del Corpo musicale «Mons. Nava» di Lurago; la «Bruno Bigoni junior band» di Costa Masnaga; la banda giovanile del Corpo musicale «Marco D’Oggiono» di Oggiono e la «Young band» del Corpo musicale «Santa Cecilia» di Albavilla.

Dal 26 al 28 giugno sarà poi attivo il servizio di ristorazione dalle 19. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questi momenti di aggregazione per celebrare insieme la Festa patronale.

(nella foto la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Alzate)