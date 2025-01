Il paese perde ancora una volta l'edicola in centro

Albavilla perde ancora una volta l’edicola in centro: dopo soli quattro anni, abbassa le serrande l’attività di via Don Felice Ballabio. Aperta da Roger Cruz nell’ottobre 2020, l’edicola, che aveva sede accanto al supermercato U2 nel complesso commerciale di via Don Felice Ballabio era stata inaugurata il 20 ottobre alla presenza dell’Amministrazione comunale. L’apertura della nuova attività, peraltro avvenuta in periodo di pandemia, era stata una notizia molto gradita dagli albavillesi: Cruz aveva infatti aperto l’edicola appena dopo la chiusura della storica attività di via Volta.

L'edicola ha abbassato le serrande il 31 dicembre

Le motivazioni della sofferta decisione di chiudere sono legate alle spese sempre più alte per la gestione, come spiega Cruz. «Siamo andati avanti finché abbiamo potuto: abbiamo risentito molto della chiusura del supermercato, che favoriva un passaggio maggiore di persone - spiega - E oggi fatichiamo a sostenere le spese per l’affitto e la gestione, con la sola vendita dei giornali e, appunto, la diminuzione “del giro”. Siamo molto dispiaciuti di dover chiudere: sapevamo di dare un servizio prezioso per tanti anziani che faticano a muoversi o non hanno la macchina, e in questi quattro anni avevamo acquisito tanti clienti affezionati. Credo fossimo diventati un bel punto di riferimento per il paese. La scelta è stata difficile e ci abbiamo riflettuto molto».

La speranza di Cruz - titolare anche dell’edicola nel chiosco del corso XXV Aprile, a Erba - è di poter trovare un’altra soluzione più economica per riaprire in paese. «Ci daremo un tempo di sei mesi: sarebbe bello poter trovare un altro locale più economico sempre ad Albavilla - prosegue Cruz - Ci daremo un tempo di circa sei mesi per la ricerca. Intanto ringraziamo tutti i nostri clienti per l’affetto che ci hanno mostrato in questi anni e anche in questi giorni».