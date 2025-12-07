Il paese piange Giovanna Ballabio, amata volontaria

Aveva 74 anni e ad Albavilla era apprezzata per il suo impegno nel sociale

Albavilla piange Giovanna Ballabio: è scomparsa a 74 anni. Aveva dedicato la vita al volontariato.

Aveva fondato il Gruppo Primavera

Esperta commercialista, era conosciuta e apprezzata per il lungo impegno nel mondo del volontariato: in paese nel Gruppo Primavera, nato per offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un luogo di incontro e di socializzazione, di cui, oltre che tra le storiche fondatrici, era consigliera; ma anche per la parrocchia, con cui collaborava da molti anni.

Ballabio era inoltre attiva da oltre cinquant’anni in Acli e patronato Caf di Como come volontaria e promotrice sociale: proprio l’ente, lo scorso anno, la aveva candidata per il premio Sole d’oro del Csv e la donna aveva ottenuto una menzione d’onore per il grande impegno nel volontariato.

I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore.