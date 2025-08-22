Il paese piange Ticchio, grande tifoso biancoblu, tra i fondatori del Como club

lutto

Aveva 63 anni. Domani i funerali ad Albavilla

Albavilla piange Tiziano Nava, tra i fondatori del Como club Matt da Vila. Aveva 63 anni.

Aveva fondato il Como club in paese

Nava è scomparso ieri, giovedì 21 agosto 2025. Albavillese doc, è nato e cresciuto in paese ed era da tutti conosciuto come "Ticchio". Tanti lo conoscevano e apprezzavano per essere stato tra i fondatori del Como club Matt da Vila: associazione nata lo scorso anno in paese grazie all'impegno di tanti tifosi biancoblu, che conta già numerosissimi soci. L'uomo faceva tuttora parte del direttivo del sodalizio in qualità di consigliere.

In queste ore in tanti hanno ricordato l'albavillese, sempre presente allo stadio Sinigaglia per tifare per i colori biancoblu. I funerali si terranno domani mattina, sabato 23 agosto, alle 10 in chiesa parroccchiale ad Albavilla.

Queste le parole degli amici dei Matt da Vila:

"Ciao Tiziano,questo scherzo a 63 anni non dovevi farcelo. Ci mancherai, ci mancherà il tuo entusiasmo che ci ha sempre "contagiato" da quando il Club è "nato" e ci mancherà non vederti più allo stadio a tifare il nostro Como 1907. Ma lassù forse puoi ancora tifare biancoblu....ne siamo certi".