lutto

Il paese piange Ticchio, grande tifoso biancoblu, tra i fondatori del Como club

Aveva 63 anni. Domani i funerali ad Albavilla

Il paese piange Ticchio, grande tifoso biancoblu, tra i fondatori del Como club
Albavilla
Pubblicato:

Albavilla piange Tiziano Nava, tra i fondatori del Como club Matt da Vila. Aveva 63 anni.

Aveva fondato il Como club in paese

Nava è scomparso ieri, giovedì 21 agosto 2025. Albavillese doc, è nato e cresciuto in paese ed era da tutti conosciuto come "Ticchio". Tanti lo conoscevano e apprezzavano per essere stato tra i fondatori del Como club Matt da Vila: associazione nata lo scorso anno in paese grazie all'impegno di tanti tifosi biancoblu, che conta già numerosissimi soci. L'uomo faceva tuttora parte del direttivo del sodalizio in qualità di consigliere.

In queste ore in tanti hanno ricordato l'albavillese, sempre presente allo stadio Sinigaglia per tifare per i colori biancoblu. I funerali si terranno domani mattina, sabato 23 agosto, alle 10 in chiesa parroccchiale ad Albavilla.

Queste le parole degli amici dei Matt da Vila:

"Ciao Tiziano,questo scherzo a 63 anni non dovevi farcelo. Ci mancherai, ci mancherà il tuo entusiasmo che ci ha sempre "contagiato" da quando il Club è "nato" e ci mancherà non vederti più allo stadio a tifare il nostro Como 1907. Ma lassù forse puoi ancora tifare biancoblu....ne siamo certi".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151