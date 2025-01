Il paese si gemella con la sua omonima... in Puglia

Anzano avrà presto una piccola «gemella» dalla parte opposta d’Italia. E’ in fase embrionale ma potrebbe andare in porto nel giro di qualche mese il gemellaggio tra il paese e l’omonima Anzano di Puglia. A lavorarci è l’Amministrazione comunale (in foto il Muncipio), che aveva annunciato l’intenzione di avviare un gemellaggio nel programma elettorale e da alcuni mesi ha preso contatti con gli amministratori dell’omonima cittadina pugliese.

Gemellaggio con l'omonima cittadina pugliese

Popolazione di meno di 2.000 abitanti (1.082 per la precisione), un paese di tradizione rurale e con un ricco vivaio associativo, gli abitanti denominati «anzanesi»... Sono tanti i punti in comune tra Anzano e la omonima pugliese, a rendere un futuro gemellaggio quasi naturale. Da qui l’idea dell’Amministrazione comunale che tuttora è ancora nella fase di contatti con i «colleghi» del paesino pugliese.

«Grazie anche ad alcune fortuite conoscenze in comune siamo riusciti a metterci in contatto con gli amministratori e abbiamo inviato ad Anzano di Puglia il nostro libro con la storia del territorio e della nostra popolazione, insieme a una lettera di saluti a spiegare le nostre intenzioni: il sindaco Paolo Lavanga e il suo vice Antonio Marotta ci hanno risposto con entusiasmo - commenta il vicesindaco Lorenzo Salzano - Allo stato attuale siamo dunque in fase preliminare: stiamo intavolando gli atti iniziali per l’avvio del gemellaggio. E’ qualcosa che avevamo previsto nel programma elettorale, una bella iniziativa folkloristica per il nostro paese, sulla falsariga anche di quanto fatto da altri Comuni limitrofi. D’altronde, Anzano di Puglia è anzitutto nostro omonimo: è curioso che sia l’unico altro paese d’Italia a portare il nome Anzano...».

E tanti sono i tratti in comune tra i due paesi, scoperti durante le ricerche degli amministratori. «E’ un Comune piccolino, dal clima simile al nostro. Anche loro hanno una Pro loco, la storica banda... - aggiunge Salzano - La loro storia è interessante, il Comune si è sempre chiamato Anzano, seppur prima si chiamasse Anzano d’Irpinia. Hanno persino un Santuario alla Madonna di Anzano! Trovo interessante poter fare questo percorso a unire culture e tradizioni di due paesi simili ma anche differenti, ai due poli opposti d’Italia. E chissà che non si possa organizzare presto la visita di una piccola delegazione».

Come detto l’iniziativa è in fase embrionale ma da entrambe le parti c’è interesse a portarla avanti. «C’è entusiasmo reciproco nella cosa - aggiunge Salzano - i contatti sono alle prime fasi ma si potrebbe andare in porto già nei prossimi mesi».