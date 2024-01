Il paese si schiera col sindaco e con 800 firme dice "No" alla chiusura della Coop

Era stata lanciata la scorsa settimana la raccolta firme per dire "No" alla chiusura della Coop di Capiago e dopo pochi giorni ha già fatto registrare un risultato a dir poco significativo.

800 firme

Infatti, a oggi (mercoledì 24 gennaio 2024) sono già 800 le firme dei cittadini che hanno risposto presente all’iniziativa del sindaco Emanuele Cappelletti e dell’associazione Anziani. Una tale mobilitazione non può che essere vista come una conferma dell’importanza dell’esercizio commerciale per il paese, per i suoi abitanti e per i suoi frequentatori.

La palla passa a Coop Lombardia

Ora la palla passa a Coop Lombardia, anche se sono remote le possibilità di un dietrofront della società della grande distribuzione. Il sindaco Cappelletti ha chiesto un incontro per parlare delle problematiche che sorgerebbero con la chiusura di tale attività commerciale.