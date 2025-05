Il palazzetto dello sport si rifarà il look

Il palazzetto dello sport «Di Maria» verrà rimesso a nuovo: l’Amministrazione comunale di Fino Mornasco ha deciso di partecipare a un bando per ottenere i fondi per la sua riqualificazione.

La conferma del sindaco

Il sindaco Roberto Fornasiero ha confermato l'intenzione dell'Amministrazione:

"A seguito del Consiglio comunale di martedì (29 aprile, ndr) si è riunita la Giunta e abbiamo deliberato la volontà dell’Amministrazione di partecipare al bando Sport e Periferie".

L’intenzione sarà quella di riqualificare il palazzetto dello sport:

"E’ uno degli obiettivi che ci siamo proposti come linea programmatica di mandato".

Il bando Sport e Periferie permetterebbe di accedere a dei fondi preziosi:

"Si tratta di risorse importanti messe a disposizione in quanto si può chiedere un finanziamento fino a un milione e mezzo di euro a fronte di un co-finanziamento da parte del Comune".

Il progetto

L’Amministrazione è già al lavoro. Spiega il primo cittadino:

"Stiamo definendo tutto a livello progettuale e siamo nell’ordine di grandezza di un progetto del valore di circa 3 milioni di euro. Presenteremo quindi una richiesta di co-finanziamento per una riqualificazione pressoché integrale della struttura".

Il primo cittadino ha illustrato il progetto che prevede la dotazione di nuovi spogliatoi e l’adeguamento dal punto di vista normativo:

"Si tratta di una riqualificazione che coinvolge sia gli spogliatoi sia la parte del campo polivalente, ma anche gli spazi per la ginnastica. In pratica sarà un intervento di riqualificazione di quasi tutta la struttura, ad esclusione del tetto, sistemato circa due anni fa. Sono previsti un efficientamento energetico e un miglioramento del comfort di esercizio della struttura".

Nuovi spogliatoi

Il progetto prevede anche un intervento sugli spogliatoi:

"Verranno realizzati nuovi spogliatoi pensati per poter soddisfare i requisiti delle varie federazioni sportive e poter ospitare partite agonistiche di livelli più alti con anche la presenza del pubblico".

Nessuna interruzione delle attività sportive

Saranno lavori importanti, ma il sindaco rassicura:

"Voglio sottolineare un aspetto importante: questi interventi verranno portati avanti limitando al minimo indispensabile l’interruzione delle attività sportive e, verosimilmente, potranno avvenire durante una pausa estiva tra le stagioni agonistiche".

Il comune richiederà anche altri finanziamenti

Come detto, si tratta di un progetto da circa 3 milioni di euro per il quale il Comune parteciperà a un bando che consentirebbe di ottenere fondi fino a 1,5 milioni di euro. Per la cifra rimanente l’Amministrazione ha le idee chiare:

"Trattandosi anche di una riqualificazione energetica l’intenzione è di accedere anche ai finanziamenti del Gse (Gestore servizi energetici, ndr) e per la parte restante andremo a fare richiesta per accedere a un mutuo con il credito sportivo, quindi un mutuo a tasso abbattuto, ciò significa senza pagamento di interessi".

Il Comune farà quindi richiesta per il bando e una cosa è certa. Conclude Fornasiero: