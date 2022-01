in edicola

I social hanno aiutato la donna veneta che ha trovato il palloncino a risalire alla famiglia erbese.

Il palloncino di Natale da Erba in Veneto: maxi mobilitazione social per trovare tre fratellini.

Un tradizionale lancio di palloncini con un letterina per Babbo Natale. E' quello che hanno fatto poco prima di Natale tre fratellini di Erba. E il loro palloncino è volato dalla loro casa fino in Veneto dove è stato trovato da una signora che voleva esaudire i loro desideri. Nessun indirizzo, né un cognome sulla lettera però... Così a far incontrare la famiglia erbese e la signora del veneto ci hanno pensato i social: contatto il gruppo "Sei di Erba se..." i cittadini sono riusciti ad aiutare la donna a risalire ai bambini. E per la Befana sono arrivati i doni...

