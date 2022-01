Da Faloppio

L'animale è scappato via da Faloppio. Ora la padrona è disposta ad offrire una piccola ricompensa per ringraziare chi riuscirà a trovarlo.

Appello per ritrovare Pucci, pappagallino inseparabile scappato da Faloppio dopo Natale.

Il pappagallino inseparabile vola via, l'appello: "Ricompensa a chi lo ritrova"

"Abito a Milano e avevo affidato la mia coppia di pappagallini ad un amico di Faloppio. Purtroppo Pucci, il maschio, qualche giorno dopo Natale è scappato via e non è più tornato. Crediamo non si sia allontanato molto dalla zona, ora speriamo di ritrovarlo", ha spiegato la padrona, Noemi Golinelli che l'ha accolto in famiglia da quando aveva solo pochi mesi.

"Per me è come un cagnolino, sono molto affezionata. Sono disposta ad offrire anche una piccola ricompensa per ringraziare chi riuscirà a trovarlo". Il pappagallo è abituato a stare con le persone, non ha quindi difficoltà o paura nell'avvicinarsi. Non ha l'anellino.

In caso di avvistamenti o per chi riuscisse a trovarlo, è possibile contattare il seguente numero: 3288996043.