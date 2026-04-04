Il parcheggio sopraelevato pronto per autunno

In autunno sarà consegnato alla cittadinanza, almeno temporaneamente, prima della conclusione delle opere di finitura.

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma relativo alla realizzazione del nuovo parcheggio nel piazzale Cervi a Cantù è, al momento, perfettamente rispettato. L’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo ha visionato l’area dei lavori nel pomeriggio di mercoledì. «Sono soddisfatto perché la ditta sta proseguendo speditamente la realizzazione di questa importante opera pubblica, che consentirà di potenziare il numero di parcheggi nei pressi del centro città – ha puntualizzato l’amministratore – Il parcheggio sarà strutturato su due livelli. Quello interrato, con una cinquantina di stalli, sarà riservato alle vetture delle Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia locale. Il piano superiore, al quale si potrà accedere sia da via Murazzo sia da via Manzoni, disporrà invece di 62 parcheggi riservati al pubblico».

A disco orario o a pagamento

L’Amministrazione non ha ancora sciolto la riserva, se questi ultimi saranno a disco orario o a pagamento. «Lo valuteremo successivamente – ha proseguito Cattaneo – Certamente questi stalli contribuiranno nel processo di rilancio del commercio nel centro città, ma anche in quello del mercato di piazza Marconi». Per ora non sarà invece realizzata la passerella che, nelle intenzioni iniziali dell’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto collegare il parcheggio a piazza Marconi. «Il costo dell’opera è di 1 milione di euro, somma ottenuta dal ribasso circa la realizzazione del terzo e quarto lotto del nuovo Comando della Polizia locale, il cui finanziamento è stato stanziato dal Ministero dell’Interno. A questa cifra, il Comune ha aggiunto 400mila euro per le opere di completamento, nelle quali però non rientra la passerella, alla quale penseremo più avanti», ha concluso Cattaneo.