“Il Parco delle Storie” invita bimbe e bimbi all’appuntamento conclusivo

Ultimo appuntamento con “Il Parco delle Storie” a Olgiate Comasco.

L’invito

Lettura all’aria aperta con la rassegna estiva “Il Parco delle Storie”, promossa dalla biblioteca comunale nell’ambito di Olgiate Estate 2026. Sabato primo agosto, alle 10.30, il parco comunale di Villa Camilla ospiterà letture animate rivolte ai bambini dai 3 ai 7 anni, tra racconti, fantasia e divertimento.

Partecipazione gratuita

L’iniziativa, dedicata a bimbe e bimbi, promuove la lettura ed è a partecipazione libera nel parco della biblioteca comunale “Sergio Mondo”. In caso di maltempo la location alternativa sarà proprio Villa Camilla.