Il Parco Regionale della Valle del Lambro protagonista ad Agrinatura 2024

Nella giornata di ieri, venerdì 26 aprile, la presentazione della 23esima edizione di Agrinatura 2024: a Lariofiere di Erba mostre didattiche, laboratori, attività per i bambini e tutta la famiglia e stand informativi sugli itinerari e le proposte dell’ente Parco.

Agrinatura 2024

Quattro giornate dedicate alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica e alla promozione del turismo rurale e del vasto patrimonio naturalistico-ambientale. Torna l’appuntamento primaverile a Lariofiere di Erba (Como) con Agrinatura, la mostra per chi ama la natura, gli animali e i prodotti agricoli d’eccellenza. Il Parco Regionale della Valle del Lambro sarà ancora una volta protagonista del salone che punta la sua attenzione sui temi della sostenibilità, della biodiversità e alle reti territoriali che uniscono gli operatori del comparto rurale. L’evento è anche un’importante occasione di buone pratiche e scoperta del territorio. Saranno infatti in primo luogo le eccellenze locali ad accompagnare in un interessante viaggio esperienziale tra agricoltura e ambiente. In tale contesto il Parco Regionale della Valle del Lambro non può mancare.

"Importante per tutelare la biodiversità"

"Agrinatura è un importante momento di incontro, confronto e condivisione di esperienze a tutela della biodiversità, per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze naturalistiche - sottolinea Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro - Per questo, come ente parco, non solo siamo presenti da tempo ma da 3 anni siamo ancora più protagonisti, impegnati con il nostro personale, esperti e volontari per proporre ai visitatori quattro giornate intense e coinvolgenti. Un’importante occasione per far conoscere sempre di più il Parco, che è patrimonio di tutti, per continuare a divulgare una corretta educazione ambientale e il rispetto della natura, a beneficio dell’intera comunità. Quello che il parco fa per 365 giorni all’anno, ad Agrinatura viene messo in evidenza in uno spazio espositivo interattivo di 1000 metri quadrati e grazie a una rete di relazioni che genera ulteriore valore per tutte le nostre aree tutelate”.

Un programma di quattro giorni con Arginatura 2024

Da domenica 28 aprile a mercoledì 1° maggio l’ampio spazio dedicato all’ente Parco è pronto ad accogliere i visitatori con Agrinatura 2024. Saranno presenti le Guardie Ecologiche Volontarie e il personale del Parco, oltre ad esperti ed educatori che potranno dare informazioni, rispondere a curiosità e distribuire materiale informativo, tra cui il calendario “Eventi del Parco 2024”. Si potrà inoltre partecipare a laboratori e attività gratuite dedicate alla natura del territorio e alle peculiarità dei suoi habitat, quest’anno con un particolare focus sul tema rifiuti. Il programma comprende attività per bambini e adulti. Due le mostre: “Il Parco: natura e territorio, ambiente e comunità, storia e cultura. Immagini e scorci” e “Bellezze naturali del Parco locale di interesse sovra-comunale dei Colli Briantei”. L’ingresso ad Agrinatura sarà possibile domenica 28 aprile e mercoledì 1° maggio (dalle 10 alle 19) con ingresso gratuito da 0 a 12 anni; ridotto 3 euro per ragazzi dai 13 ai 17 anni e persone con disabilità; 6 euro dai 18 anni. Lunedì 29 e martedì 30 aprile ingresso gratuito per tutti dalle 14 alle 20.

Domenica 28 aprile

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00: Orto sensoriale. Attività gratuita per bambini dai 3 ai 10 anni a cura dell’Associazione Amici della Valletta di Monticello Brianza.

Ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.30 e 17.30: Plocka-plogging: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti! Laboratori gioco-motori da 0 a 99 anni. Attività gratuita a cura del gruppo Corrocolguanto di Monza.

Ore 14.30 e ore 16.00: Un Giardino di riciclo. Laboratorio per bambini dai 4 anni in su e adulti sulla biodiversità vegetale attraverso i semi. Attività gratuita a cura di Demetra onlus di Besana Brianza.

Lunedì 29 aprile

Spazio alle scuole dalle ore 9.00 alle ore 12.00: Plocka-plogging: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti!” Laboratori gioco-motori. Attività gratuita a cura del gruppo Corrocolguanto di Monza.

Ore 15.00, 16.30 e 18.00: Letture da 0 a 99 anni con Kamishibai “Le storie della Grande Quercia del Parco”, protagonisti i piccoli elementi della natura. Attività gratuita a cura del Parco Valle Lambro.

Ore 16.00 in Sala Lario: Governare il bacino del fiume Lambro. Unicità del Parco Valle Lambro nel panorama lombardo - convegno dedicato a tecnici e amministratori. Verrà illustrato in modo semplice e divulgativo cosa significa gestire un bacino idraulico complesso e fortemente urbanizzato come quello del fiume Lambro e qual è in questa chiave il ruolo del Parco Regionale. Il Cavo Diotti, la diga delle Fornaci, la Cava di Brenno e la vasca di laminazione del Gandaloglio saranno altri temi al centro dell’incontro, che affronterà anche l’esperienza decennale nella gestione del fiume con Aipo.

Martedì 30 aprile

Ore 14.00 15.30 e 17.00: Fior di bottiglia. Laboratorio per bambini dai 6 anni in su e adulti sul riutilizzo creativo delle bottiglie di acqua per creare fiori spettacolari. Attività gratuita a cura di Flavia Caironi.

Mercoledì primo maggio

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00: Orto sensoriale. Attività gratuita per bambini dai 3 ai 10 anni a cura dell’Associazione Amici della Valletta di Monticello Brianza.

Ore 11.00, 12.30, 14.45 e 16.15: Plocka-plogging: fai con i rifiuti quel che non ti aspetti! Laboratori gioco-motori da 0 a 99 anni. Attività gratuita, a cura del gruppo Corrocolguanto di Monza.

Ore 10.30 e 11.45: Acchiappailfiore laboratorio per bambini dai 4 anni e adulti che utilizza il riciclo di materiali di recupero per abbinare a ogni fiore un insetto. Attività gratuita a cura di Demetra onlus di Besana Brianza.

Ore 14.00 15.30 e 17.00: Fior di bottiglia. Laboratorio per bambini dai 6 anni in su e adulti sul riutilizzo creativo delle bottiglie di acqua per creare fiori spettacolari. Attività gratuita a cura di Flavia Caironi.

Il programma completo delle attività di Agrinatura 2024 su https://www.parcovallelambro.it/.