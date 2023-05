Il Parco Valle Lambro premia i "Remigini"

Omaggio ai piccoli alunni della classe prima.

In occasione del progetto "Remigini"

Sono stati consegnati i gadget da parte del Parco Valle Lambro agli alunni della classe prima della primaria di Rogeno in occasione del progetto “Remigini”. All’appuntamento presso la scuola "Regina Teodolinda" è stato presente il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri, il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli e il consigliere con delega alla Scuola Monica Beretta.

Ai bambini è stato donato Freccia

I bambini della classe prima hanno ricevuto con gioia il peluche di Freccia, lo scoiattolo rosso mascotte del Parco e simbolo di una delle tante attività di educazione ambientale messe in atto dall’ente. Un momento di allegria per i piccoli alunni per trasmettere a loro l’importante messaggio della cura dell’ambiente che ci circonda.