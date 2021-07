"Accaldato non fa rima con... maleducato". Tirata di orecchie ai fedeli dal parroco, don Roberto Dimarno, per il déshabillé all’interno dell’edificio di culto.

Il parroco tira le orecchie ai fedeli: "Accaldato non fa rima con maleducato"

Giunge per voce dell’informatore dell’Unità pastorale di Castelnuovo, Beregazzo, Figliaro e Binago "Comunità" la strigliata che il sacerdote indirizza ad alcuni fedeli, "rei" di indossare abiti poco ortodossi durante le celebrazioni. "Il caldo ha iniziato a farsi sentire e subito il modo di vestire è cambiato anche nei nostri paesi - si legge - Vi invito a considerare che questo non giustifica l’uso di qualsiasi abbigliamento quando si entra in chiesa. L’abito non fa il monaco, si dice, ma l’abito fa, parla".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 3 luglio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui