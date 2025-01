Il piazzale del Ghisallo avrà un nuovo volto: è stato approvato dalla Giunta comunale di Magreglio, infatti, il progetto di riqualificazione urbanistica dell’area.

Finanziamento regionale

L’intervento rientra nell’ambito del bando di Regione Lombardia "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturali dei borghi storici" e gode di un contributo regionale legato al progetto di infrastrutturazione turistica denominato "Borgo ospitale". Tra gli interventi che verranno realizzati e finanziati dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano grazie al finanziamento regionale, c’è appunto anche quello che darà un nuovo biglietto da visita per il Ghisallo.

Come riportato nel progetto definitivo redatto dall’architetto Giovanni Sacchi, infatti, l’intento è quello "di valorizzare e potenziare il ruolo di questo luogo come spazio pubblico di elevata qualità paesaggistica, storica e culturale".

Il piazzale rappresenta, infatti, un punto nevralgico sia per i pellegrini che si recano al Santuario della Madonna del Ghisallo sia per tutti gli sportivi che in sella alla propria bicicletta raggiungono ogni giorno questo luogo simbolo del ciclismo, nonché per coloro che visitano il Museo.

Nuovi vialetti e "percorso della Memoria"

In particolare, è prevista la ridefinizione degli spazi e di tutte le aree del piazzale tra il Santuario e il Museo del Ghisallo. L’area centrale dell’anfiteatro sarà caratterizzata da una pavimentazione in granito grigio e comprenderà elementi di arredo urbano come sedute in legno, aiuole e cestini. Sul Belvedere panoramico verrà realizzata una piattaforma pedonale con parapetti in acciaio e al centro verrà posizionata la statua principale. Una novità sarà il "percorso della Memoria": lungo il nuovo viale che dividerà lo spazio rialzato del sagrato e del Santuario da quello del Belvedere e del museo verranno posti in opera delle strutture in cemento che accoglieranno le formelle commemorative dei ciclisti, le targhe commemorative e i busti esistenti.

Verrà inoltre inserita una fontana di forma triangolare, a simboleggiare il contesto territoriale del Triangolo Lariano, con rubinetti da cui sgorgherà acqua potabile. Infine, i posti auto esistenti nel lato verso il parcheggio principale verranno limitati nel numero e destinati alla sola sosta dei veicoli per il soccorso, delimitati da cordoli in granito. Vi saranno poi aree verdi, in parte fiorite, e una nuova illuminazione con lampioni a Led a basso consumo energetico.