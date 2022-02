in edicola

Così potrà guidare anche i camper di grosse dimensioni.

"Eh sì, sto facendo la patente. Detta così, è una cosa che mi diverte molto!". Ride, Davide Valsecchi, eupiliese, pilota automobilistico e opinionista sportivo, che i motori li conosce proprio a menadito. Eppure è tornato di nuovo sui banchi di un’autoscuola. In questo caso per conseguire la patente C1. Una volta ottenuta questa licenza potrà guidare i camper di grosse dimensioni.

Il pilota (e commentatore) Davide Valsecchi torna sui banchi dell'autoscuola

"Tutto è nato per lavoro, lo scorso anno. Dovendo seguire il Gran premio di Formula 1 in Portogallo, a maggio 2020, non avevo voglia di prendere l’aereo. Eravamo in pieno periodo Covid e cercavo soluzioni per proseguire sereno la mia professione senza rischi - racconta - Avevo pensato di raggiungere il circuito in automobile. Ma viste le distanze sarebbe stato davvero scomodo. Così mi è venuta l’idea del camper...".

