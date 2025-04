Il centro di Pma di Cantù riceve la terza certificazione

Al centro di Pma dell'ospedale di Cantù è stata conferita un'importante certificazione.

Altra riconferma per il centro di Pma

Dopo l'ispezione e la verifica della documentazione, al centro di Pma dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù è arrivata la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei centri europei di Procreazione medicalmente assistita con la qualifica di “Istituto dei Tessuti” autorizzato al trattamento di gameti ed embrioni a livello europeo. La certificazione è rilasciata dal Centro nazionale trapianti e da Regione Lombardia. Per la Pma di Cantù si tratta, come detto, di una conferma, la terza, in quanto la prima certificazione è stata rilasciata nel 2018 e la seconda nel 2022.

Il dottor Bianchi: "Premiato un attento e importante lavoro"

“La conferma della certificazione - spiega il dottor Marco Claudio Bianchi, responsabile del Centro, coadiuvato dal dottor Alessio Paffoni, che coordina il laboratorio della Pma all’ospedale Sant’Antonio Abate - premia un attento e importante lavoro che il nostro Centro promuove. L’obiettivo è offrire il miglior standard assistenziale nell’ambito di un iter diagnostico e terapeutico complesso da sempre affiancato a una profonda umanizzazione nell'approccio alla tematica della infertilità di coppia”.