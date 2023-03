Ieri pomeriggio, venerdì 3 marzo 2023, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Flavio Mauri, ha accolto il prefetto di Como, Andrea Polichetti, in visita istituzionale nel Comune di Lambrugo. Presenti in sala consiliare anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e il segretario comunale Claudio Ministeri, in rappresentanza dei dipendenti comunali.

Il prefetto Andrea Polichetti a Lambrugo

La visita è stata occasione per un proficuo confronto con gli Amministratori su quelle che sono le esigenze del territorio lambrughese, ma anche momento nel quale prefetto e sindaco hanno firmato il Protocollo d’Intesa sul “Controllo di vicinato”, strumento importante per lo sviluppo di nuove iniziative nel settore della sicurezza urbana e partecipata. Concluso l’iter burocratico, nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale illustrerà ai cittadini i passi da fare per mettere effettivamente in atto questo progetto che, come spiegato dallo stesso Prefetto, è “l’unico vero strumento riconosciuto da Prefettura, Forze dell’ordine e amministratori, in grado di promuovere un modello di cittadinanza attiva che sia proficuo e utile al fine di raggiungere obiettivi condivisi per garantire una migliore vivibilità del territorio”.

Oltre ai temi della sicurezza e del presidio del territorio, soprattutto inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti, con il Prefetto si è parlato anche di prevenzione, per evitare il dilagare di alcuni fenomeni, e di altre criticità che affliggono i piccoli Comuni, indeboliti negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, nel loro tessuto commerciale, economico e sociale.

Il Prefetto ha poi fatto visita all’ex Monastero, apprezzandone la storia, e condividendo la volontà dell’Amministrazione, pur constatando la complessità dell’operazione, di recuperare quello che è a tutti gli effetti un patrimonio storico e culturale di Lambrugo che il dottor Polichetti potrà approfondire con la lettura degli “Annales Sacri Monasterii Lambrugi”, i libri realizzati dal professor Stefano Casati che il sindaco gli ha donato, insieme al volume “Giancarlo Pucher. Un eroe del Novecento, un esempio per gli italiani”.