Il presepe vivente a Cantù: spettacolo per le vie del centro IL VIDEO

Si è tenuta oggi, domenica 18 dicembre 2022, la consueta processione del presepe vivente di Cantù organizzata dell’Associazione Per Cantù e della Comunità Pastorale San Vincenzo.

Il presepe vivente a Cantù: spettacolo per le vie del centro

Prima la celebrazione della novena presso la chiesa di San Michele in centro a Cantù poi l'inizio della processione per le vie del paese (passando prima per via Matteotti e poi fermandosi in piazza Garibaldi, concludendo con una piccola merenda all'oratorio di San Paolo) preceduti dalla banda Cattolica di Cantù. Musica, costumi e tante persone presenti per la settima edizione di quella che ormai è diventata una tradizione.

Durante la celebrazione c'è stata anche l'accensione delle 5 lanterne che simboleggiano la "luce" e che verranno consegnate alle 5 parrocchie della Città di Cantù.

