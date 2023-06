Il presidente della Provincia di Como incontra la Protezione civile.

Il Presidente Fiorenzo Bongiasca ha voluto incontrare nei giorni scorsi a Villa Gallia i volontari della Protezione Civile della Provincia di Como, che nelle scorse settimane sono stati impegnati in Emilia Romagna dopo l'alluvione. Un momento di incontro e dialogo, ma soprattutto un'occasione per ringraziare le donne e gli uomini della Protezione Civile. Un apprezzamento esteso anche al Comitato Coordinamento Volontari e a chi ha continuato la propria opera a supporto del territorio, come le squadre impegnate la scorsa settimana nelle operazioni di ripristino dopo lo smottamento di via Torno e via Brambilla a Como.

Le parole di Bongiasca

"Voi siete la dimostrazione concreta che le parole volontariato e solidarietà non sono parole vuote, ma attività e opere reali che aiutano la gente nel momento del vero bisogno - ha detto Bongiasca ai volontari - Quindi, voglio complimentarmi con tutti voi perché so che agite sempre come una squadra unita senza gelosie e senza invidie e questa cosa è fondamentale per continuare ad avere successi e a operare per il meglio. Il Presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, mi ha chiamato per sottolineare la vostra professionalità e la vostra umanità. Complimenti che naturalmente vi giro e che valgono anche per quanti sono rimasti qui sul territorio per il necessario presidio, per le continue attività formative e per il supporto alla Colonna Mobile. Sappiate che io e tutti i cittadini della nostra Provincia siamo orgogliosi di voi".