Il presidente Fontana e l’assessore Fermi in visita alla sede di Involve Space: “Un esempio di capacità imprenditoriale”

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Delegazione di Regione Lombardia in visita alla sede di Involve Space, azienda aerospaziale di Lipomo specializzata nello sviluppo di piattaforme stratosferiche di nuova generazione.

“Un esempio di capacità imprenditoriale”

Ad accogliere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, stamattina, venerdì 6 novembre, sono stati il fondatore e amministratore delegato Jonathan Polotto, la responsabile Affari direzionali Eva Caresani e il direttore strategico e cofondatore Claudio Piazzai, che hanno illustrato le attività dell’azienda, i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo delle tecnologie realizzate.

Nel corso della visita, il presidente Fontana ha firmato il Libro d’Onore e ha fatto un tour degli spazi aziendali. «In Lombardia non ci limitiamo a utilizzare le tecnologie del futuro: contribuiamo a progettarle, svilupparle e portarle sui mercati internazionali. Involve Space è la dimostrazione concreta di questa capacità – le parole di Fontana – Un’azienda giovane, nata nel Comasco appena cinque anni fa, che oggi compete in uno dei settori tecnologicamente più avanzati, ottenendo importanti riconoscimenti europei e collaborando con i principali protagonisti mondiali dell’industria aerospaziale. La Space Economy rappresenta una delle nuove frontiere dello sviluppo economico e industriale, un settore nel quale la Lombardia può contare su un patrimonio straordinario di imprese, università, centri di ricerca e professionalità altamente qualificate».

Un esempio di capacità imprenditoriale da sostenere, ha proseguito il presidente. «Questa è la Lombardia che vogliamo continuare a sostenere: una regione nella quale il talento incontra la capacità imprenditoriale, la ricerca si trasforma in impresa e l’innovazione genera sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità. La Space Economy è una sfida strategica non soltanto per la nostra economia, ma anche per la sicurezza, la tutela dell’ambiente e l’autonomia tecnologica del Paese. E la Lombardia ha tutte le competenze per essere protagonista di questa sfida. La visita di oggi conferma che il futuro dell’industria aerospaziale passa anche da realtà come questa, capaci di sviluppare tecnologie che fino a pochi anni fa sembravano riservate esclusivamente ai grandi operatori internazionali. La forza della Lombardia è proprio questa: saper trasformare le idee in progetti concreti e le competenze in eccellenze riconosciute nel mondo. Un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare, nell’interesse del nostro territorio e dell’intero sistema Paese».

Lo spazio è un settore di innovazione e ricerca, ha aggiunto l’assessore Fermi. «Lo spazio non è più soltanto sinonimo di esplorazione ma, soprattutto negli ultimi anni, anche di innovazione e ricerca. È un settore che incide sempre di più anche sulla vita quotidiana delle persone. È sufficiente pensare alla navigazione satellitare, alle telecomunicazioni, al monitoraggio del clima e ai servizi digitali, fino alle nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale. Si tratta quindi di un ecosistema in continua evoluzione, capace di generare innovazione e di mettere in relazione imprese e università, un aspetto che mi sta particolarmente a cuore».

«Accogliere presso Involve Space il presidente Fontana e l’assessore Fermi è stata un’occasione preziosa per raccontare il percorso che stiamo costruendo e le sfide che affrontiamo ogni giorno – è poi intervenuto Jonathan Polotto, fondatore e amministratore delegato dell’azienda – per trasformare l’innovazione aerospaziale in capacità industriale. È particolarmente incoraggiante vedere l’interesse delle istituzioni verso tecnologie emergenti come le nostre piattaforme stratosferiche e le nostre soluzioni di geo-intelligence, ideate e sviluppate interamente nei nostri laboratori e pronte a offrire un contributo concreto nei campi del monitoraggio e della sicurezza del territorio e della ricerca scientifica. In Italia e in Europa, la Lombardia ha un ruolo di primo piano nel dominio dell’aerospazio e siamo orgogliosi di farne parte, offrendo il nostro contributo alla sua crescita attuale e futura».

Gli ha fatto eco il direttore strategico e cofondatore Piazzai. «L’accesso continuativo a dati e informazioni geospaziali è oggi un fattore determinante per supportare decisioni rapide ed efficaci in ambiti che spaziano dalla sicurezza alla gestione delle infrastrutture critiche. Le piattaforme stratosferiche – ha concluso Piazzai- consentono di colmare il divario esistente tra i sistemi aerei convenzionali e quelli satellitari, offrendo capacità di osservazione persistente e grande flessibilità operativa. Involve Space sta investendo nello sviluppo di queste tecnologie per costruire soluzioni innovative e sostenibili, capaci di generare valore concreto per istituzioni, enti pubblici e operatori industriali. È stato quindi particolarmente significativo poter condividere con il presidente Fontana e l’assessore Fermi la nostra visione e il contributo che questa filiera può offrire al rafforzamento della leadership aerospaziale lombarda ed europea».