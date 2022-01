Il prevosto emerito di Cantù festeggia 91 anni: auguri don Lino!

Comunità pastorale in festa per il compleanno numero 91 di don Lino Cerutti, prevosto emerito di Cantù.

Arrivato a Cantù nel novembre del 1984 da Castano Primo, don Lino è originario di Inarzo, vicino Casale Litta sul lago di Varese, ed è cresciuto a Viggiuno sul lago Maggiore. A Cantù si è messo da subito a disposizione degli ultimi, con una generosità che ha conquistato tutti i canturini. Lo scorso anno, in occasione dei 90 anni, era stato intervistato sulle pagine del nostro settimanale, il Giornale di Cantù.

"Dobbiamo imparare a vivere la bellezza e la difficoltà del quotidiano - aveva consigliato ai nostri lettori - . Noi ci incontriamo tutti i giorni, tutti i giorni portiamo dentro noi speranze buone, gioie vere, delusioni, interrogativi ai quali non sempre sappiamo rispondere ed è dalla Parola del Signore che ci viene la risposta più vera. Ma anche dalla nostra amicizia e dalla condivisione di speranze e timori. Qualche volta ci sono cose che ci mettono l’uno contro l’altro ed è il male che avvelena le nostre giornate e le rende più amare. Ci deve essere sempre la ricerca di un incontro fraterno, con il quale ci si apre agli altri e con il quale accettiamo l’apertura che gli altri hanno verso di noi. Questo incontro di fraternità c’è anche quando non ci si conosce molto, perché la persona con cui parlo io so che Dio la ama, e quindi vuole che io mi incontri con spirito di amicizia e accoglienza, per capire cosa gli altri hanno bisogno".