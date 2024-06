Il prof D'Aloisio in pensione: 38 anni tutti alla "Puecher"

Ha iniziato a insegnare alla scuola media "Puecher" l’1 settembre 1986 e non se ne è più andato. Ora, a 67 anni, la meritata pensione. Vincenzo D’Aloisio, insegnante di musica davvero storico del corso musicale della media cittadina, saluta scuola e alunni già con un po’ di nostalgia.

L'intervista

"Sono originario di Pescara e ho iniziato con un anno di pre-ruolo in un paesino vicino a casa, ma poi ho vinto il concorso per le scuole della provincia di Como e sono arrivato qua", ha raccontato.

La scuola è cambiata molto in questi anni, ma D’Aloisio ha saputo aggiornarsi e tenere il passo: "Si sono fatti molti passi avanti a livello tecnologico: quando sono arrivato c’era solo un Commodore 64, poi le cose sono cambiate in maniera molto rapida e ora ci sono strumenti migliori e più efficaci per insegnare, per agganciare l’interesse dei ragazzi e mantenere la loro attenzione. Certo bisogna continuamente aggiornarsi".

E sono proprio gli studenti ciò che mancherà di più al docente: "Negli ultimi due anni..."

