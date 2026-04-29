Il progetto: investire sui giovani per rafforzare la comunità

In oratorio si è svolto l’incontro informativo di presentazione del “Progetto Giovani Proserpio“, un nuovo percorso dedicato ai ragazzi e alle ragazze del territorio tra i 15 e i 30 anni

Le proposte per accompagnare i giovani nei prossimi mesi

Investire sui giovani per rafforzare la comunità: è questo l’obiettivo del nuovo percorso avviato a Proserpio per formare animatori consapevoli e creare nuove occasioni di partecipazione attiva. Durante la serata di presentazione sono state portate all’attenzione le attività che accompagneranno i partecipanti nei prossimi mesi. Tra le iniziative previste ci saranno bootcamp animatori, pensati per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita e prepararli a diventare animatori capaci di fare la differenza; incontri con esperti, dedicati allo sviluppo delle competenze personali e relazionali; esperienze di team building, per rafforzare lo spirito di gruppo e creare una vera squadra; e attività sul territorio, occasioni concrete per stare insieme, mettersi in gioco e vivere momenti di condivisione.

Obiettivo creare nuove opportunità con percorsi educativi

Il percorso si inserisce all’interno di “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, progetto guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e realizzato in collaborazione con Lo Snodo, Comune di Pusiano, Parrocchia di San Donnino Martire, Consorzio Erbese e Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano, con il finanziamento da parte di Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart 3.0.

L’obiettivo condiviso è creare nuove opportunità per i giovani, promuovendo percorsi educativi capaci di valorizzarne le potenzialità e di rafforzare il legame con il territorio. Il percorso avviato con l’oratorio di Proserpio sarà infatti collegato alle attività promosse dall’associazione giovanile Lo Snodo e dalla Consulta Giovani di Pusiano, creando nuove occasioni di incontro e collaborazione tra gruppi giovanili del territorio.

Il fine? Creare anche un Gruppo volontari dell’oratorio

Il progetto coinvolgerà in particolare i giovani che partecipano alle attività estive della Parrocchia di San Donnino Martire, ma sarà aperto anche ad altri coetanei interessati. L’idea è quella di accompagnarli in un percorso che li aiuti a diventare protagonisti, valorizzando le loro capacità e offrendo strumenti utili per affrontare esperienze educative, relazionali e di volontariato.

Il percorso porterà inoltre alla nascita del Gruppo volontari dell’oratorio, attraverso il quale i giovani potranno contribuire in modo attivo alla cura e alla valorizzazione degli spazi comuni, vivendo esperienze di collaborazione, responsabilità e partecipazione alla vita della comunità.

“I giovani devono sentirsi accolti e valorizzati”

Ecco le parole del sindaco, Barbara Zuccon, in merito al progetto:

“Per la nostra comunità questo progetto rappresenta una bellissima opportunità di crescita per i ragazzi e per tutto il paese. E’ importante che i giovani possano sentirsi accolti, coinvolti e valorizzati all’interno di esperienze concrete. Ringrazio don Luigi Giussani per aver creduto in questo percorso e per aver reso possibile l’avvio di questa iniziativa all’interno dell’oratorio, che continua a essere un luogo fondamentale di incontro e formazione per i nostri giovani; oltre che l’educatrice Nicole Tortora che accompagnerà i ragazzi”.

“Dalla collaborazione nascono i percorsi più significativi”

Soddisfatto anche Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo, di Erba:

“Questo progetto dimostra quanto sia importante creare alleanze educative tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Solo facendo rete possiamo offrire ai giovani occasioni vere per mettersi in gioco, acquisire competenze e sentirsi parte attiva della comunità. È proprio dalla collaborazione che nascono i percorsi più significativi”.