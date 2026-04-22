Il Progetto Polis chiude le Poste Italiane di Uggiate con Ronago

Poste Italiane annuncia che l’ufficio di Uggiate con Ronago chiuderà per circa 30 giorni, consentendo così i lavori necessari al Progetto Polis.
Chiuso temporaneamente l’ufficio di Poste Italiane
Da mercoledì 29 aprile a lunedì 4 maggio, l’ufficio postale di Uggiate, sito in via Garibaldi 13, resterà chiuso al pubblico per permettere i lavori di riqualificazione degli spazi. Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Valmorea, con la possibilità di ritirare i pacchi e la corrispondenza inesitata in giacenza, effettuare operazioni non eseguibili in circolarità.
Riapertura a maggio
La riapertura dell’ufficio Uggiatese è prevista il 5 maggio.