L'aggiornamento

Il Progetto Polis chiude le Poste Italiane di Uggiate con Ronago

Le indicazioni necessarie per i cittadini.

Il Progetto Polis chiude le Poste Italiane di Uggiate con Ronago

Uggiate con Ronago · 22/04/2026 alle 18:26

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Poste Italiane annuncia che l’ufficio di Uggiate con Ronago chiuderà per circa 30 giorni, consentendo così i lavori necessari al Progetto Polis.

Chiuso temporaneamente l’ufficio di Poste Italiane

Da mercoledì 29 aprile a lunedì 4 maggio, l’ufficio postale di Uggiate, sito in via Garibaldi 13, resterà chiuso al pubblico per permettere i lavori di riqualificazione degli spazi. Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Valmorea, con la possibilità di ritirare i pacchi e la corrispondenza inesitata in giacenza, effettuare operazioni non eseguibili in circolarità.

Riapertura a maggio

La riapertura dell’ufficio Uggiatese è prevista il 5 maggio.

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