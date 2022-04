in edicola

Dal 22 al 25 aprile in piazza Mercato.

Erba non rinuncia alla manifestazione sul verde di piazza Mercato, Prima Vera Erba, organizzato dal comitato Erbe per Erba in collaborazione con la società Tipico Eventi. A sorpresa lo storico organizzatore Simone Sirtori annuncia l’evento per la prossima settimana, venerdì 22, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile.

Il prossimo weekend torna a sorpresa Prima Vera Erba

Accanto all’installazione verde sulla parte rialzata della piazza, con un grande simbolo della pace realizzato all’interno di un prato verde, tornerà anche lo street food. Quest’anno protagonista sarà la Puglia: Cucina di Puglia e Tipico Eventi approdano a Erba

