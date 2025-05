Il racconto della volontaria che ha preso parte alla prima messa di Leone XIV

Si chiama Liliana Fantinati ed è originaria di Canzo

Era tra gli otto della provincia di Como

Liliana Fantinati, 52enne canzese, fa parte del gruppo intercomunale di Protezione civile Erba Laghi dal 2021 e lo scorso fine settimana ha fatto parte degli otto volontari scelti della provincia di Como che, insieme a quelli provenienti da tutta Italia, hanno rinforzato le fila di sicurezza e assistenza in occasione della prima messa del nuovo Pontefice. L’intronizzazione di Papa Leone XIV ha infatti richiamato in piazza San Pietro almeno 200mila persone e 156 delegazioni provenienti da tutto il mondo. Per la terza volta nel giro di poche settimane, Roma è finita al centro del mondo, sul fronte della sicurezza, dopo i funerari di Papa Francesco e il conclave.

L'emozione di vedere il Santo Padre da vicino

Il momento più emozionante per Liliana è stato ovviamente quello del passaggio del Santo Padre:

"Sono stata davvero fortunata, perché la postazione che mi hanno assegnato è stata proprio quella in piazza San Pietro e il Papa è passato davvero a due metri da me. E’ stato molto emozionante, c’era gente che piangeva. Poi certo non ho potuto seguire bene la messa perché noi ci occupavamo dell’assistenza: il flusso di persone era enorme e io distribuivo l’acqua, direzionavo gli spostamenti e in alcuni casi assistevo chi aveva bisogno e non si sentiva bene per il caldo".

E' volontaria dal 2021

Fantinati è membro della Protezione civile erbese dal 2021. Si è subito fatta avanti quando è arrivata la richiesta di uomini e donne per questa trasferta a Roma, si era in realtà già offerta anche per gli interventi in Emilia Romagna in occasione dell’alluvione, "ma lì hanno preferito omoni con una certa forza fisica vista la situazione che si doveva andare ad affrontare". Questa volta però il suo sogno si è avverato: "Sono esperienze che ti lasciano tanto, bellissime, la rifarei subito".