Il ricordo dei 46 cittadini olgiatesi vittime della pandemia

A Olgiate Comasco il ricordo dei residenti deceduti a causa della pandemia.
Il ricordo delle vittime del Covid
Il Comune di Olgiate Comasco fa memoria dei concittadini vittime del Covid. Lo fa con un messaggio veicolato dal sindaco Simone Moretti, sottolineando come la giornata odierna, martedì 18 marzo, sia appunto quella dedicata alle vittime della pandemia.
Il messaggio del Comune
“18 marzo:2021 – 18 marzo 2026. Oggi, 18 marzo – il messaggio diffuso dal Comune – è la Giornata nazionale dedicata alle vittime della pandemia. Esattamente il 18 marzo 2020 le fotografie dei camion dell’Esercito, con le bare di tanti nostri concittadini, si diffusero rapidamente in tutto il mondo, divenendo l’immagine simbolo del lutto nazionale. Oggi è la Giornata nazionale dedicata alle vittime di questa pandemia”.
In memoria dei 46 olgiatesi vittime del Covid
“Il ricordo ci riporta a quei giorni in cui tutti quanti acquisimmo la piena consapevolezza del grande valore rappresentato dalla salute dei nostri cittadini, soprattutto degli anziani e dei più fragili. Il Comune di Olgiate Comasco si unisce al cordoglio dei famigliari dei nostri 46 concittadini venuti a mancare per il Covid”.