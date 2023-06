Il ristorante Armilla diventa un rifugio contro la violenza di genere

Un Punto Viola, un luogo sicuro per le donne e un presidio dove chi subisce violenze possa trovare accoglienza e un primo supporto.

Il ristorante Armilla di Anzano ha aderito all’importante progetto avviato già da qualche tempo in tutta Italia da DonneXStrada nell’intento di costruire una vera e propria rete che possa contribuire a rendere le città di tutto il territorio nazionale più sicure per le donne, e non solo. Il progetto prevede la sensibilizzazione di tutto il personale riguardo le molestie e la violenza, e la presenza di materiale informativo all’interno dell’esercizio commerciale stesso. Il ristorante attualmente, è il primo Punto Viola della provincia di Como.

A spiegare la decisione sono stati i titolari Monica Civati e Luca Rusconi.

"Il motivo principale per cui abbiamo scelto di entrare a fare parte di questa rete, che conta Punti Viola in tutta Italia, è stato proprio l’idea, nel nostro piccolo, di potere essere utili e fare qualcosa: in particolare, con l’attivazione di questo progetto nella nostra sede, al nostro ristorante possiamo dare una prima accoglienza, un supporto morale che ovviamente sarà il primo passo verso un percorso di aiuto, contattando le Forze dell’ordine o il numero Antiviolenza 1522. Quello che noi, come esercenti, possiamo fare. E’ dare un luogo sicuro: sia in caso una persona che subisce maltrattamenti a livello domestico voglia chiedere un supporto morale, un’accoglienza nel rivolgersi poi a chi potrà aiutarla concretamente come gli enti preposti; ma anche, per esempio, in caso di episodi che avvengano per strada, sul luogo pubblico, sul territorio. Qui, tramite l’attivazione di questo progetto, la vittima saprà che troverà un luogo sicuro".