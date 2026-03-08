Il ristorante si rilancia e il Comune compra anche il parcheggio

Novità a Valbrona: nuovo rilancio per la spiaggia. Trovato il gestore del ristorante e il Comune compra anche il parcheggio.

Rilancio in vista

Un nuovo rilancio per la spiaggia: l’Amministrazione ha manifestato la volontà di acquisire un terreno, già ora destinato a parcheggio in maniera approssimativa su area privata, per farlo diventare realmente un’area di sosta pubblica al servizio della spiaggia e del ristorante.

“Il prezzo è definito, stiamo sbrigando le carte per l’acquisto finale – spiega l’assessore Stefano Marchi – Era interessante avere un punto di appoggio sia per quanto riguarda il ristorante che per la zona balneare”.

Obiettivo sarà riqualificare il parcheggio, al momento sterrato, asfaltandolo e trasformandolo in area con strisce blu.

“Non sarà certamente possibile per questa stagione, ma contiamo che possa essere pronto per la prossima”, aggiunge Marchi.

Ristorante già operativo?

Mentre già operativo potrebbe essere il ristorante, chiuso da oltre tre anni. L’Amministrazione aveva deciso di aprire un bando per la gestione del ristorante.

“Le offerte sono arrivate. Il bando è chiuso da poco e ora stiamo sbrigando tutte le pratiche – sottolinea l’assessore – Il ristorante sarà gestito da due ragazze di Lecco, una delle quali possiede una pluriennale esperienza nel settore della ristorazione. Ci stiamo impegnando per fare in modo che in questo periodo estivo le porte del ristorante possano riaprirsi. Si tratta di un luogo dall’enorme potenziale, che ha un accesso alla spiaggia e anche un’area parcheggio. In estate parte del locale potrà essere a disposizione, mentre in inverno verranno eseguiti i lavori di completamento per fare in modo che la stagione successiva veda una riapertura totale”.

L’obiettivo è restituire piena vitalità all’area.