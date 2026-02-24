Il Rotary Club Lomazzo dei Laghi ha arredato la casa delle nutrici

Grazie alla donazione promossa dal Rotary Club Lomazzo dei Laghi, sono stati consegnati in questi giorni gli arredi per la sala delle nutrici.

Rotary in prima linea con azioni solidali

Si tratta di uno spazio all’ingresso del reparto di Ostetricia, al terzo piano dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove le mamme possono ritrovarsi insieme ai propri familiari. Sedie, tavolini, divani, due librerie, piante ornamentali sono alcuni degli arredi consegnati e posizionati.

“Ringrazio il Rotary Club Lomazzo dei Laghi – sottolinea il dottor Paolo Beretta, primario dell’Ostetricia-Ginecologia e direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana – Con questa donazione abbiamo completato la sistemazione dello spazio. Il Rotary Club Como-Baradello, due anni fa, ci ha regalato un affresco, realizzato da Domenico Fazzari, che rappresenta una vista sulla città di Como con la cupola del Duomo, le colline che abbracciano la città e la torre del Baradello. Grazie al Rotary Club Lomazzo dei Laghi ora abbiamo anche i nuovi arredi e la sala è completata”.

Attenzione alla qualità

“L’attenzione alla qualità delle cure deve accompagnarsi a un’analoga attenzione all’accoglienza, con spazi confortevoli, curati e capaci di trasmettere benessere” conclude il dottor Beretta. Per il Rotary Club Lomazzo dei Laghi la donazione è stata seguita dal presidente Simone Mastrandrea e dalla socia Maria Della Porta.