Il sabato pomeriggio cellulare spento: l'iniziativa dell'associazione genitori di Olgiate

Una sola regola, tassativa: il sabato pomeriggio cellulare spento. E' l’iniziativa, che funziona, messa in campo dall’associazione genitori "La Lanterna" di Olgiate Comasco.

Si tratta di incontri autunnali e invernali, in cui bimbi e ragazzi si trovano nello spazio bar vuoto della palestra comunale di via Tarchini. Pomeriggi aperti in particolare agli adolescenti della scuola media. Laboratori creativi, giochi (anche all’aperto) e una sola regola: chi partecipa, deve rinunciare al cellulare per tutto il pomeriggio del sabato. Due date nel mese di ottobre, altrettante a novembre e due programmate anche per dicembre.

