Il saluto di Rivetti: "Tornerò in politica? Forse... intanto faccio il volontario di Protezione civile"

"Con questi cinque anni è finito un ciclo. Se tornerò nella politica di Anzano? Per ora farò il volontario in Protezione civile...".

È ormai agli sgoccioli il mandato amministrativo del sindaco Alberto Rivetti, che nelle scorse settimane ha reso noto di non tornare in campo per tentare il bis. Nello stendere un bilancio di fine mandato, il primo cittadino uscente non ha (completamente) escluso di tornare a fare politica. Intanto, però, si dedicherà al lavoro e al volontariato nella Protezione civile.

L'intervista

"Avevo già fatto richiesta qualche tempo fa, ma il mio ruolo di sindaco non me lo aveva permesso... Tra ormai pochi giorni non sarò più sindaco: a questo punto non possono non accettarmi!" ha scherzato Rivetti.

"Mi piacerebbe impegnarmi nelle attività della Protezione civile, compatibilmente con il lavoro e i suoi impegni. Intanto in questi giorni si chiuderà un ciclo: come è ormai noto, per vari motivi non è stato possibile continuare l’attività con un secondo mandato - spiega Rivetti - Non nascondo il dispiacere: ma così sono andate le cose, è stata una bella esperienza e ringrazio i concittadini. Ringrazio anche chi mi ha criticato: in verità pochi, devo dire, ma consiglio modi di agire più “urbani” e coerenti, magari per il futuro...".

Il primo cittadino ha rimarcato poi di avere sempre lavorato per il paese: "Ci sono stati anche momenti molto critici..."

