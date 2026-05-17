Il saluto e il grande ringraziamento al segretario generale del Comune

Il Comune di Olgiate Comasco ha salutato il segretario generale Antonella Petrocelli, che lascia Palazzo Volta dopo 15 anni di servizio.

Il saluto

Il sindaco Simone Moretti, assessori e consiglieri di maggioranza, più la consigliera di minoranza Daniela Cammarata, hanno condiviso l’appuntamento in Sala consiliare per omaggiare il segretario generale del Comune. Antonella Petrocelli, infatti, è arrivata all’epilogo della sua esperienza professionale in Municipio.

La festa

Gli amministratori comunali, insieme ai dipendenti, hanno ringraziato Petrocelli consegnando alcuni preziosi doni e soprattutto tributandole un corale applauso.

La commozione di Antonella Petrocelli

Con un pizzico di commozione, Petrocelli si è congedata dal Municipio. “Olgiate Comasco è stato il mio porto sicuro, anche dopo l’esperienza a Roma Capitale”. La prossima sfida, per l’ormai ex segretario generale, è alla Corte dei conti. “Non ho esitato un secondo, è un grande orgoglio per la categoria dei segretari comunali poter diventare consigliere della Corte dei Conti”, commenta la diretta interessata.