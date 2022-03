il personale

Moramarco: "Sono ansioso di poter dare il mio contributo nell'ambito della radiologia interventistica e generale. Ci aspettano grandi sfide".

Lorenzo Moramarco è il nuovo primario di Radiologia all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Il Sant'Anna ha il suo nuovo primario di Radiologia e un team di 4 giovani professionisti

A seguito del bando pubblico emesso da Asst Lariana per il conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Diagnostica per immagini - Radiologia all’ospedale Sant’Anna, ha preso oggi servizio Lorenzo Paolo Moramarco.

Classe 1976, nato a Genova, laureato all’Università degli Studi di Pavia in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica sempre a Pavia, il dottor Moramarco arriva dall’Ircss Fondazione Policlinico San Matteo dove ha lavorato, dal 2012, nel reparto di Radiologia e Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. Dal 2016 svolge attività didattica all’Università di Pavia al corso di specializzazione in Radiologia come professore a contratto; è autore e co-autore di numerosi lavori scientifici.

“Dalla radiologia - sottolinea il direttore generale, Fabio Banfi - passa il consolidamento del processo di innovazione che abbiamo avviato in Asst Lariana con la nomina dei nuovi primari di Otorinolaringoiatria (professor Maurizio Bignami), di Ortopedia (dottor Marco Luigi Berlusconi), di Chirurgia (dottor Adelmo Antonucci) e di Urologia (dottor Giorgio Bozzini). Il percorso di sviluppo è avviato ed orientato a consolidare linee operative afferenti ad elevate specialità cliniche. Sentito e doveroso il ringraziamento al lavoro svolto in questi mesi dalla dottoressa Rosa Muraca” (Muraca è direttore dell’Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini - Radiologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù ed è il direttore del Dipartimento dei Servizi, ndr).

La nomina del dottor Moramarco è stata preceduta, nelle scorse settimane, dall’assunzione - a seguito di bandi emessi da Asst Lariana - di un gruppo di quattro giovani professionisti destinati alla Radiologia Interventistica: il dottor Davide Fior (che arriva dal San Gerardo di Monza), la dottoressa Chiara Tagliaferri (dal Circolo di Varese), il dottor Eliodoro Faiella (dal Campus Biomedico di Roma), la dottoressa Federica Riva (da Milano, fresca di specializzazione). “I giovani sono un bene prezioso - aggiunge il dottor Matteo Soccio, direttore sanitario di Asst Lariana - e tanto più lo sono questi ragazzi, entrati a far parte di un gruppo bello e professionale e che ha un approccio al lavoro caratterizzato da volontà e determinazione”.

Anche il gruppo della Radiologia generale ha visto l’assunzione di tre nuovi professionisti, la dottoressa Domiziana Santucci (che arriva dal Campus Biomedico di Roma), la dottoressa Valeria Bettoni e la dottoressa Marta Duvia, entrambe neo specializzate all’Università degli Studi dell’Insubria.