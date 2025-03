Il secondo appuntamento del corso di formazione "Avrò cura di te"

Sostenere bambini con disabilità o con problematiche sanitarie che necessitano di assistenza a domicilio o in ospedale: ecco il secondo appuntamento con “Avrò cura di te” a San Fermo della Battaglia.

Corso di formazione

Si tratta di un corso di formazione per caregiver extrafamiliari non professionali, organizzato dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con Asst Lariana. Il programma è stato aperto dall'incontro del 27 febbraio e proseguirà giovedì 6 marzo, dalle 15 alle 19 nelle aule della Formazione all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, con possibilità di partecipazione on-line o di ricevere la registrazione in caso di assenza. L’obiettivo è formare volontari disposti a passare del tempo con un bimbo in situazione di bisogno ma non è obbligatorio diventare caregiver a fine corso.

Il progetto

Il corso “Avrò cura di te” rientra in un progetto più ampio: “Portami a Casa”, promosso dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per rispondere al diritto dei bambini disabili di vivere in una famiglia.

I relatori dell'incontro del 6 marzo

Alle 15, "La tutela dei minori e l’importanza della protezione e della riservatezza dei dati personali" con Rosanna Montani, Dpo dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Lombardia. Alle 16.30 "Privacy: riferimenti normativi principali, obblighi e cautele verso i minori in ospedale, social e media" con Alessia Peverelli (Affari generali e Legali di Asst Lariana). Alle 17.30 "Il servizio sociale ospedaliero, i bambini disabili in affido e la funzione di tutela" con Daniela Pini, assistente sociale di Asst Lariana, e Daniela Carbone, referente par l’accoglienza e mamma di casa famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Gli incontri successivi si terranno il 13 e il 22 marzo. Per informazioni è possibile chiamare il numero 340 4114654 o scrivere alla e-mail portamiacasa.lombardia@apg23.org.