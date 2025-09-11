Il sindacato Usif come strumento di tutela e di dialogo per i finanzieri

L’attenzione al personale

Martedì 9 settembre si è tenuto un incontro promosso da Usif con i colleghi della Tenenza di Oria Valsolda. “A conferma dell’attenzione costante che il sindacato dedica al personale in Lombardia – spiegano gli organizzatori – Durante la riunione sono state illustrate nel dettaglio le coperture e i servizi messi a disposizione da Usif, sottolineando il valore del sindacato come strumento di tutela e di dialogo. È stato inoltre possibile ascoltare le criticità locali, raccogliendo spunti e impegni concreti per affrontarle”.

L’importanza del confronto

All’incontro hanno partecipato Pasquale Di Nardo e Giuseppe Sottilotta, in rappresentanza della Segreteria regionale Usif Lombardia, insieme a Pietro De Caro, segretario provinciale di Varese. Usif nasce nei territori e nei territori trova la sua forza. Gli incontri locali rappresentano un’occasione autentica di confronto su temi centrali come rinnovo contrattuale, pensioni e previdenza.

Il percorso di crescita

“L’appuntamento di Oria Valsolda ha confermato che solo attraverso la presenza diretta e il dialogo costante con il personale si possono raggiungere risultati concreti – sottolinea il sindacato – Usif prosegue così il suo percorso di crescita e radicamento, con l’obiettivo di difendere al meglio i diritti e il futuro delle donne e degli uomini in divisa”.